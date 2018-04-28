В США створили куртку для відчуття віртуальної реальності

Куртка містить 26 повітряних камер

Американські інженери створили пневматичну куртку, яка дозволяє імітувати фізичний контакт у віртуальній реальності. У ній розташовані повітряні камери, які можуть надуватися або здуватися, коли користувач торкається віртуальних об'єктів. Про це автори розповіли на конференції CHI 18. Куртка містить 26 повітряних камер, до яких приєднані трубки



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Куртка містить 26 повітряних камер

Американські інженери створили пневматичну куртку, яка дозволяє імітувати фізичний контакт у віртуальній реальності. У ній розташовані повітряні камери, які можуть надуватися або здуватися, коли користувач торкається віртуальних об'єктів.

Про це автори розповіли на конференції CHI 18.

Куртка містить 26 повітряних камер, до яких приєднані трубки повітряного компресора, що збільшує тиск, і насоса, що відкачує повітря. Трубки підключені до повітряних камер через електромагнітні клапани, які перемикають доступ до камер між насосом та компресором. На кожній повітряній камері також встановлений датчик тиску для контролю за надуванням камери.

Параметрами роботи кожної повітряної камери, зокрема швидкістю і силою накачування, керує комп'ютер зі спеціальним програмним забезпеченням.