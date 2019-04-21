В столиці Австралії вже проголосували майже сто українців



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Виборчі дільниці працюватимуть до 20.00 за Канберрою Фото: Facebook посольство України в Австралії

В посольстві України в Австралії зазначили, що традиційно активні під час голосування Канберра і Сідней

На закордонній виборчій дільниці, яка розташована на території посольства України в Австралії (місто Канберра), вже проголосували 86 українців.

Про це в ефірі «112 Україна» повідомила голова виборчої комісії закордонної дільниці України в Австралії Неля Бабинець.

«Станом на 15:40 (8:40 в Україні, - ред.) проголосували 86 виборців», - розповіла Бабинець.

За її словами, на виборчій дільниці, за уточненими списками, мають право голосувати 1744 виборці.

Голова виборчкому додала, що ситуація на дільниці спокійна, жодних порушень зафіксовано не було.

В посольстві України в Австралії зазначили, що традиційно активні під час голосування Канберра і Сідней.

Як відомо, у суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

Нагадаємо, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.