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    В столиці Австралії вже проголосували майже сто українців

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    <p>Виборчі дільниці працюватимуть до 20.00 за Канберрою</p> - В столиці Австралії вже проголосували майже сто українців

    Виборчі дільниці працюватимуть до 20.00 за Канберрою

    Фото: Facebook посольство України в Австралії

    В посольстві України в Австралії зазначили, що традиційно активні під час голосування Канберра і Сідней

    На закордонній виборчій дільниці, яка розташована на території посольства України в Австралії (місто Канберра), вже проголосували 86 українців.

    Про це в ефірі «112 Україна» повідомила голова виборчої комісії закордонної дільниці України в Австралії Неля Бабинець.

     «Станом на 15:40 (8:40 в Україні, - ред.) проголосували 86 виборців», - розповіла Бабинець.

    За її словами, на виборчій дільниці, за уточненими списками, мають право голосувати 1744 виборці.

    Голова виборчкому додала, що ситуація на дільниці спокійна, жодних порушень зафіксовано не було.

    В посольстві України в Австралії зазначили, що традиційно активні під час голосування Канберра і Сідней.

    Як відомо, у суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

    Нагадаємо, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

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