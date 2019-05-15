В Тель-Авіві невідомий напав на польського посла



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Після інциденту поліція посилить охорону посольства Польщі в Ізраїлі

На посла Польщі в Ізраїлі Марка Магіровскі 14 травня в Тель-Авіві з криками накинувся розлючений чоловік.

Про це повідомляє портал «Новини Ізраїлю».

Зазначається, що коли посол Польщі в Ізраїлі вийшов з будівлі дипломатичної місії, на нього накинувся невідомий. Чоловік щось кричав на адресу посла, але той зрозумів лише слово «польський».

Посольство Польщі подало відповідні заяви про напад у поліцію та МЗС Ізраїлю.

Співробітникам посольства вдалося сфотографувати нападника і його автомобіль, тому порушник був затриманий через годину після подачі заяви.

Після інциденту поліція посилить охорону посольства Польщі в Ізраїлі.

Нагадаємо, Польща скасувала візит ізраїльської делегації на чолі з міністром соціальної рівності Елі Коеном до Варшави, який був запланований на 13 травня.

В лютому прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скасував візит польської делегації на саміт Вишеградської групи у Єрусалимі через заяви виконувача обов’язків міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца, який заявив, що «антисемітизм був уродженим у поляків перед Голокостом, під час і після нього».

Кац не став вибачатися за свої слова про роль поляків у Голокості.

Джерело: УНН