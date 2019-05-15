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    В Тель-Авіві невідомий напав на польського посла

    • Розсилка
    В Тель-Авіві невідомий напав на польського посла

    Після інциденту поліція посилить охорону посольства Польщі в Ізраїлі

    На посла Польщі в Ізраїлі Марка Магіровскі 14 травня в Тель-Авіві з криками накинувся розлючений чоловік.

    Про це повідомляє портал «Новини Ізраїлю».

    Зазначається, що коли посол Польщі в Ізраїлі вийшов з будівлі дипломатичної місії, на нього накинувся невідомий. Чоловік щось кричав на адресу посла, але той зрозумів лише слово «польський».

    Посольство Польщі подало відповідні заяви про напад у поліцію та МЗС Ізраїлю.

    Співробітникам посольства вдалося сфотографувати нападника і його автомобіль, тому порушник був затриманий через годину після подачі заяви.

    Після інциденту поліція посилить охорону посольства Польщі в Ізраїлі.

    Нагадаємо, Польща скасувала візит ізраїльської делегації на чолі з міністром соціальної рівності Елі Коеном до Варшави, який був запланований на 13 травня.

    В лютому прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скасував візит польської делегації на саміт Вишеградської групи у Єрусалимі через заяви виконувача обов’язків міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца, який заявив, що «антисемітизм був уродженим у поляків перед Голокостом, під час і після нього».

    Кац не став вибачатися за свої слова про роль поляків у Голокості.

    Джерело: УНН

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