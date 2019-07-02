  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Туреччині нова хвиля масових арештів військових

    • Розсилка
    В Туреччині нова хвиля масових арештів військових

    Прокуратура видала ордери на арешти 122 осіб

    В Туреччині проводиться новий етап масових арештів серед військових через начебто зв’язки із релігійним діячем Фетхуллахом Гюленом, якого Анкара вважає головним ідеологом спроби військового перевороту, що мав місце в липні 2016 року. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Всього прокуратура видала дозвіл на арешт 122 військових. Так, в Ізмірі розшукують 42 підозрюваних, у Коньї – 40 підозрюваних і в Стамбулі іще 40 підозрюваних.

    18 червня прокуратура Туреччини видала ордери на арешт 128 військових. 

    На сьогодні 77 тисяч громадян країни перебувають в в’язниці перед початком судових розглядів, а іще 150 тисяч осіб втратили роботу через зв’язки із Фетхуллахом Гюленом.

    Західні правозахисні організації неодноразово піддавали критиці масштаби переслідувань в Туреччині після спроби державного перевороту. Анкара вважає відповідні заходи виправданими, зважаючи на масштаб загрози, а також повністю обіцяє викорінити мережу Фетхуллаха Гюлена в Туреччині.

    Також нагадаємо, що прокуратура Туреччини звільнила з-під варти 30-річного росіянина, який минулого літа на курорті Аланія завдав смертельного удару українцю Андрію Сові.

    Читайте також
    Туреччина прокуратура арешт військові Анкара переворот
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ