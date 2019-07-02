В Туреччині нова хвиля масових арештів військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокуратура видала ордери на арешти 122 осіб

В Туреччині проводиться новий етап масових арештів серед військових через начебто зв’язки із релігійним діячем Фетхуллахом Гюленом, якого Анкара вважає головним ідеологом спроби військового перевороту, що мав місце в липні 2016 року. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Всього прокуратура видала дозвіл на арешт 122 військових. Так, в Ізмірі розшукують 42 підозрюваних, у Коньї – 40 підозрюваних і в Стамбулі іще 40 підозрюваних.

18 червня прокуратура Туреччини видала ордери на арешт 128 військових.

На сьогодні 77 тисяч громадян країни перебувають в в’язниці перед початком судових розглядів, а іще 150 тисяч осіб втратили роботу через зв’язки із Фетхуллахом Гюленом.

Західні правозахисні організації неодноразово піддавали критиці масштаби переслідувань в Туреччині після спроби державного перевороту. Анкара вважає відповідні заходи виправданими, зважаючи на масштаб загрози, а також повністю обіцяє викорінити мережу Фетхуллаха Гюлена в Туреччині.

Також нагадаємо, що прокуратура Туреччини звільнила з-під варти 30-річного росіянина, який минулого літа на курорті Аланія завдав смертельного удару українцю Андрію Сові.