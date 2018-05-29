В Угорщині представлять новий проект закону «Зупинити Сороса»

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Віктор Орбан і Джордж Сорос

Законопроект може створити проблеми для Fidesz в Європейській народній партії

Уряд Угорщини заявив про намір представити на розгляд парламенту нову редакцію проекту закону «Зупинити Сороса». Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Даний законопроект передбачає кримінальну відповідальність за підтримку чи фінансування незаконної міграції до країни. Сам уряд, як відзначила державний секретар Ксаба Домотор, розраховує на те, що законопроект буде прийнятий як можна скоріше. При цьому суди, за словами Домотор, будуть вирішувати як на практиці застосовувати закон і як класифікувати відповідну діяльність.

Очільник угорського уряду Віктор Орбан відзначився неодноразовими звинуваченнями в адресу філантропа і мільярдера Джорджа Сороса щодо його планів знищити християнську сутність Угорщини через заохочення нелегальної міграції. Проте законопроект «Зупинити Сороса» може викликати протиріччя між партією Fidesz і рештою політичних сил ЄС, які входять в Європейську народу партію. Про це в понеділок заявили в оточенні канцлера ФРН Ангели Меркель.