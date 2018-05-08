В Угорщині знову розпочались протести проти прем'єра Орбана
- Вчора, 23:23
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Протестувальники звинувачують партію «Фідес», яку очолює Орбан у маніпуляціях під час виборів
Знову розпочались протести проти новообраного прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
Про це повідомляє телеканал 24.hu.
Повідомляється, що біля будівлі парламенту в Будапешті зібралося кілька тисяч людей з протестними плакатами.
Поліція перекрила дорогу до будівлі, звідки виходили новообрані депутати парламенту. Їх супроводжували охоронці в уніформі. Між правоохоронцями і протестувальниками почалася штовханина.
Коли з підземної парковки парламенту виїхав конвой прем’єр-міністра Віктора Орбана у складі кількох автомобілів, на його адресу пролунав свист і обурливі скандування демонстрантів.
Увечері 8 травня під стінами парламенту зібралися кілька тисяч демонстрантів на анонсований громадськими організаціями мітинг «3.0. Ми – більшість. Протест за демократію». Однак через різке погіршення погодних умов (вітер і град) організатори дочасно завершили цей захід.
Протестувальники звинувачують партію «Фідес», яку очолює Орбан у маніпуляціях під час виборів.
Зазначається, що акцію протесту провела організація «Ми — це більшість», яка вже організовувала акції проти Орбана 21 квітня.