В Угорщині знову розпочались протести проти прем'єра Орбана

Протестувальники звинувачують партію «Фідес», яку очолює Орбан у маніпуляціях під час виборів

Знову розпочались протести проти новообраного прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє телеканал 24.hu. Повідомляється, що біля будівлі парламенту в Будапешті зібралося кілька тисяч людей з протестними плакатами. Поліція перекрила дорогу до будівлі, звідки виходили новообрані депутати парламенту. Їх супроводжували



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Протестувальники звинувачують партію «Фідес», яку очолює Орбан у маніпуляціях під час виборів

Знову розпочались протести проти новообраного прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє телеканал 24.hu.

Повідомляється, що біля будівлі парламенту в Будапешті зібралося кілька тисяч людей з протестними плакатами.

Поліція перекрила дорогу до будівлі, звідки виходили новообрані депутати парламенту. Їх супроводжували охоронці в уніформі. Між правоохоронцями і протестувальниками почалася штовханина.

Коли з підземної парковки парламенту виїхав конвой прем’єр-міністра Віктора Орбана у складі кількох автомобілів, на його адресу пролунав свист і обурливі скандування демонстрантів.

Увечері 8 травня під стінами парламенту зібралися кілька тисяч демонстрантів на анонсований громадськими організаціями мітинг «3.0. Ми – більшість. Протест за демократію». Однак через різке погіршення погодних умов (вітер і град) організатори дочасно завершили цей захід.

Протестувальники звинувачують партію «Фідес», яку очолює Орбан у маніпуляціях під час виборів.

Зазначається, що акцію протесту провела організація «Ми — це більшість», яка вже організовувала акції проти Орбана 21 квітня.