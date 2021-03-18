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    В Україні черговий «ковідний» антирекорд: понад третина тестів за добу – позитивні

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    Центр громадського здоров&rsquo;я опублікував дані лабораторних досліджень за 17 березня - В Україні черговий «ковідний» антирекорд: понад третина тестів за добу – позитивні
    Центр громадського здоров’я опублікував дані лабораторних досліджень за 17 березня

    Понад 19 тисяч або 36% тестів на коронавірус в Україні показали позитивний результат

    В Україні зафіксовано черговий антирекорд: за добу 36% тестів на коронавірус показали позитивний результат.

    Про це повідомив у Facebook мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін.

    «Центр громадського здоров’я опублікував дані лабораторних досліджень за 17 березня. Всього було проведено 53039 ПЛР-тестів, і було отримано 19280 позитивних результатів дослідження. Це історичний максимум. Позитивність 36%», – зазначив аналітик.

    Так, у Києву було проведено 10919 ПЛР-тестів, і було отримано 3016 позитивних результатів, позитивність 28%. Харківська область: 2984 тести, позитивних – 1267, позитивність 42%

    Тестів на антиген було проведено 3516, отримано 779 позитивних результати, позитивність 22%.

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    В Україні черговий «ковідний» антирекорд: понад третина тестів за добу – позитивні
    В Україні черговий «ковідний» антирекорд: понад третина тестів за добу – позитивні
    В Україні черговий «ковідний» антирекорд: понад третина тестів за добу – позитивні
    В Україні черговий «ковідний» антирекорд: понад третина тестів за добу – позитивні

    Також експерт вказав на дивні цифри щодо антиген тестів.

    «Степанов кожен день доповідає про 20 тис. антиген тестів, Центр громадського здоров’я дає дані про 1,5-3 тис. Повний звіт по цим 20 тис. антиген тестів відсутній у вільному доступі... Здається мені, що пару тисяч, а може і 5-6 тис. нових випадків кудись зникають зі статистики. Ну не сходяться цифри», – написав Істребін.

    За його словами, 17 березня глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що на антиген провели 48143 тести, в статистиці від Центру громадського здоров’я – тільки 1720.

    «Де дані по 46 тисячам антиген тестів? Загалом якась велика афера йде з цими антигенами. Ну не сходяться цифри, ну як не крути не виходить», – резюмував експерт.

    Раніше повідомлялося, що через коронавірус в Україні найвищий рівень шпиталізацій в Європі.

    Нагадаємо, за добу, 16 березня, в Україні виявлено 11833 нових хворих на Covid-19. Це на 2191 особу більше, ніж за попередню добу.

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    Теги: здоров'я медицина статистика Україна Максим Степанов коронавірус Євген Істребін
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