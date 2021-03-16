Експерт б'є на сполох: в Україні найвищий рівень шпиталізацій в Європі, влада не реагує

Експерт з «ковідної» статистики звинуватив владу у бездіяльності через небажання запроваджувати жорсткий карантин

Аналітик зазначає, що при доведенні країни до таких високих показників госпіталізацій заразиться можна практично скрізь

В Україні станом на 15 березня рівень госпіталізованих з Covid-19 на мільйон населення дійшов до позначки у 700 осіб. Цей рівень вищий, ніж в будь-якій великій країні Європи.

Про це повідомив у Facebook мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін.

Він також оприлюднив графік госпіталізацій на 1 млн населення в європейських країнах та по регіонах України.

«На мою думку, посилювати карантин треба, коли госпіталізації вище 600 або 700 на 1 млн населення. І не займатися х***ею з перепрофілюванням 630 (лікарень, ред) під «ковід» по всій Україні. У цих лікарнях 50-70% ліжкомісць віддали під «ковід». Це ненормально, інші захворювання лікувати будемо тільки при ургентному вступі?», – написав експерт.

Він також додав, що при доведенні країни до таких високих показників заразиться можна практично скрізь.

«Я не знаю, якими словами ще донести головну думку. Не можна допускати такого високого рівня поширення вірусу серед населення по всій країні», – написав Істребін.

Він також звинуватив владу у бездіяльності через небажання запроваджувати жорсткий карантин.

«А смертність – смертність буде рости. Додаткових смертей в листопаді-грудні було 490-550 кожен день. Тепер може бути і до 1000 в день», – попереджає аналітик.

На його думку, влада не бере участі в житті країни.

«Знаєте чим сьогодні займався Зеленський? Сьогодні проходила селекторна нарада. Шмигаль доповів, що росте захворюваність. А далі просто чудово, знаєте яка була реакція? – «Глава держави нагадав, що необхідно постійно роз’яснювати людям питання, пов’язані з проходженням вакцинації». І все – крапка. Реакції – нуль!», – резюмував Істребін.

Як повідомлялося, за добу 14 березня в Україні виявлено 6792 нових хворих на Covid-19. У неділю було госпіталізовано 2497 хворих на коронавірус. За добу від ускладнень хвороби померли 130 пацієнтів, одужали 3491 особа.

При цьому в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

14 березня у Києві та трьох областях не щепили жодну людину.

Станом на 15 березня в «червоній» зоні знаходяться чотири області, у «помаранчевій» – 10 областей і Київ. Столиця і чотири регіони на межі потрапляння в «червону» зону.