Ситуація стрімко погіршується: за добу в Україні майже 12 тис. нових випадків Covid-19

За добу було госпіталізовано 4887 хворих на коронавірус

За минулу добу від ускладнень хвороби померли 289 пацієнтів

За минулу добу, 16 березня, в Україні виявлено 11833 нових хворих на Covid-19. Це на 2191 особу більше, ніж за попередню добу.

Вчора було госпіталізовано 4887 хворих на коронавірус, що на 2882 людини більше, ніж 15 березня. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 289 пацієнтів, одужали 5467 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Здійснено тестувань за добу – 121 144 (зокрема методом ПЛР – 50966, методом ІФА – 22035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48143).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 489 023 особи;

одужало – 1 237 676 осіб;

летальних випадків – 28 986;

проведено ПЛР-тестувань – 7 467 108.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 121 випадок;

Вінницька область – 750 випадків;

Волинська область – 239 випадків;

Дніпропетровська область – 539 випадків;

Донецька область – 373 випадки;

Житомирська область – 482 випадки;

Закарпатська – 557 випадків;

Запорізька область – 348 випадків;

Івано-Франківська область – 506 випадків;

Київська область – 630 випадків;

Кіровоградська область – 112 випадків;

Луганська область – 110 випадків;

Львівська область – 884 випадки;

Миколаївська область – 452 випадки;

Одеська область – 883 випадки;

Полтавська область – 265 випадків;

Рівненська область – 433 випадки;

Сумська область – 283 випадки;

Тернопільська область – 485 випадків;

Харківська область – 750 випадків;

Херсонська область – 66 випадків;

Хмельницька область – 703 випадки;

Черкаська область – 297 випадків;

Чернівецька область – 481 випадок;

Чернігівська область – 84 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, за добу 15 березня в Україні виявлено 9642 нових хворих на Covid-19.

Вчора було госпіталізовано 2005 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 264 пацієнти, одужали 6202 особи.

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