У Дніпрі від Covid-19 помер відомий лікар та депутат облради

Костянтину Чебанову було 64 роки, протягом останніх 18 років він очолював лікарню №4 у Дніпрі

Лікар три тижні тому потрапив у реанімацію через ускладнення від коронавірусу

У Дніпрі від ускладнень коронавірусної інфекції помер головний лікар клінічної лікарні №4, депутат Дніпропетровської обласної ради Костянтин Чебанов.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов у Facebook.

«Covid-19 клятий. Ми тягнули Костянтина Чебанова, як могли. Щодня мені доповідали про його стан здоров'я. Не витягли», – написав він.

За інформацією місцевого сайту 056.ua, лікар три тижні тому потрапив у реанімацію через ускладнення від коронавірусу, його під'єднали до апарата ШВЛ. На останній стадії захворювання впав у кому.

Костянтину Чебанову було 64 роки. Він був кандидатом медичних наук, заслуженим лікарем України. Йому неодноразово вручали різні нагороди і грамоти, а загальний стаж роботи становив майже 40 років.

Протягом останніх 18 років очолював міську лікарню №4. До цього був головлікарем у дитячій міській лікарні №2.

Був депутатом міської ради із 2010-го до 2014 року. На місцевих виборах 2020 року його обрали до Дніпропетровської обласної ради від партії «Пропозиція».

Нагадаємо, за минулу добу, 16 березня, в Україні виявлено 11833 нових хворих на Covid-19. Це на 2191 особу більше, ніж за попередню добу.

За минулу добу від ускладнень хвороби померли 289 пацієнтів, одужали 5467 осіб.