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    В Україні хочуть створити інститут медіації

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    <span>Медіація &ndash; це процедура врегулювання спору із залученням посередника, так званого медіатора,</span> - В Україні хочуть створити інститут медіації
    Медіація – це процедура врегулювання спору із залученням посередника, так званого медіатора,

    Проект закону «Про медіацію» нардепи розглянуть у другому читанні

    Верховна Рада на пленарному засіданні в середу планує розглянути законопроект «Про медіацію».

    Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на сайті парламенту.

    Законопроект №3665 «Про медіацію» парламентарі мають розглянути у другому читанні.

    Медіація (англ. mediation – посередництво) — вид альтернативного врегулювання спорів, метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.

    На відміну від формального судового чи господарського процесу, під час медіації сторони доходять згоди самі — медіатор не приймає рішення за них.

    Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні законопроекту №5023 «Про внесення зміни до статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Як зазначено в Пояснювальній записці, у проекті закону пропонується дозволити дітям, позбавленим батьківського піклування, брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів із конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в межах установлених квот прийому до українських вишів нарівні з дітьми-сиротами.

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    Традиційно в середу народні обранці розглянуть питання ратифікації. Так, депутати розглянуть законопроект №0202 «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протоколу до неї».

    Окрім того, порядок денний передбачає розгляд проекту постанови №9485 «Про проведення парламентських слухань на тему: «Державна природоохоронна політика України: стан, перспективи розвитку та шляхи співпраці з громадянським суспільством» (3 липня 2019 року)». 

    Традиційно у середу депутати працюватимуть у сесійній залі лише протягом ранкового пленарного засідання, що триватиме до 14:00. На решту дня запланована робота парламентарів у комітетах, фракціях і групах.

     

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