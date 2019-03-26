В Україні кількість користувачів Instagram за рік зросла на 3,7 млн



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Найчастіше Instagram користуються жителі Чернівців

Кількість українців серед користувачів Instagram у 2018 році зросла. Цей показник збільшився на 50,7% від загальної кількості українських користувачів соцмережі. Про це повідомляє Interfax Ukraine, посилаючись на дослідження PlusOne.

Кількість користувачів Instagram в Україні зросла до 11 мільйонів, порівняно з 7,3 мільйона в 2017 році. Це становить трохи більше половини всіх користувачів мережі інтернет в країні.

Найчастіше Instagram користуються жителі Чернівців - майже 71,51%. На другому місці посідає Київ (68,15%), на третьому - Тернопіль (64,02%). Також у списку частих користувачів Івано-Франківськ, Львів, Одеса. Найменший рівень проникнення Instagram - у Миколаєві (39,07%), Чернігові (33,86%) та Запоріжжі (33,53%).

Передбачається, що до кінця 2019 року кількість українських користувачів Instagram може зрівнятися з Facebook.

До слова, Facebook видалив майже дві тисячі сторінок, груп і акаунтів, пов’язаних з Росією.

Також нещодавно соцмережі Twitter виповнилося 13 років.