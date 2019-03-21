Соцмережі Twitter виповнилося 13 років
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Перший «твіт» 21 березня 2006 року опублікував засновник соцмережі Джек Дорс
Twitter є однією з найпопулярніших соціальних мереж у світі
У четвер, 21 березня, виповнилося 13 років з часу публікації першого «твіта» - повідомлення в соціальній мережі Twitter.
Перший «твіт» 21 березня 2006 року опублікував засновник соцмережі Джек Дорсі.
«Просто налаштовую мій «твіттер», - написав він 13 років тому.
just setting up my twttr— jack (@jack) 21 березня 2006 р.
Співзасновник Twitter Біз Стоун опублікував фото зі святкування 13-ї річниці соцмережі.
Happy lucky 13th birthday, @Twitter We love you. pic.twitter.com/NB9rKiWKHH— Biz Stone (@biz) 20 березня 2019 р.
Як відомо, Twitter є однією з найпопулярніших соціальних мереж у світі. Згідно з оцінкою агентства Bloomberg, ринкова капіталізація компанії складає 24,975 мільярда доларів.
До слова, нещодавно Twitter запустив новий месенджер.