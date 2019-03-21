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    Технології

    Соцмережі Twitter виповнилося 13 років

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    Перший &laquo;твіт&raquo; 21 березня 2006 року опублікував засновник соцмережі Джек Дорс - Соцмережі Twitter виповнилося 13 років
    Перший «твіт» 21 березня 2006 року опублікував засновник соцмережі Джек Дорс

    Twitter є однією з найпопулярніших соціальних мереж у світі

    У четвер, 21 березня, виповнилося 13 років з часу публікації першого «твіта» - повідомлення в соціальній мережі Twitter.

    Перший «твіт» 21 березня 2006 року опублікував засновник соцмережі Джек Дорсі.

    «Просто налаштовую мій «твіттер», - написав він 13 років тому.

    Співзасновник Twitter Біз Стоун опублікував фото зі святкування 13-ї річниці соцмережі.

    Як відомо, Twitter є однією з найпопулярніших соціальних мереж у світі. Згідно з оцінкою агентства Bloomberg, ринкова капіталізація компанії складає 24,975 мільярда доларів.

    До слова, нещодавно Twitter запустив новий месенджер.

    Twitter
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