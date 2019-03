Соцмережі Twitter виповнилося 13 років

Twitter є однією з найпопулярніших соціальних мереж у світі

У четвер, 21 березня, виповнилося 13 років з часу публікації першого «твіта» - повідомлення в соціальній мережі Twitter.

Перший «твіт» 21 березня 2006 року опублікував засновник соцмережі Джек Дорсі.

«Просто налаштовую мій «твіттер», - написав він 13 років тому.

just setting up my twttr