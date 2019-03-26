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    Facebook видалив майже дві тисячі сторінок, груп і акаунтів, пов’язаних з Росією

    • Розсилка
    Ряд&nbsp;<span>пов'язаних з Росією сторінок в Facebook, груп і акаунтів займалися розсилкою спаму</span> - Facebook видалив майже дві тисячі сторінок, груп і акаунтів, пов’язаних з Росією
    Ряд пов'язаних з Росією сторінок в Facebook, груп і акаунтів займалися розсилкою спаму

    Дані про розслідування Facebook щодо діяльності РФ у соцмережі були передані відповідним правоохоронним органам

    Компанія Facebook видалила 1907 сторінок, груп і акаунтів у соціальній мережі, що мають відношення до Росії, через спам і поведінку, яка не відповідає правилам соцмережі.

    Про це говориться в заяві глави відділу кібербезпеки Facebook Натаніеля Глейхера.

    «Ми видалили 1907 пов'язаних з Росією сторінок в Facebook, груп і акаунтів, які займалися розсилкою спаму і, в невеликій кількості, скоординованої і такої що не відповідає правилам (соціальної мережі) діяльності», - зазначається в заяві.

    Уточнюється, що мова йде про 86 сторінок, 64 акаунтів в Facebook і 1757 груп. Зокрема, певна кількість груп і сторінок розміщали інформацію про політичне становище в Україні, в тому числі війну на Донбасі та про ситуацію в Криму.

    У заяві йдеться, що дані про розслідування Facebook щодо цієї діяльності були передані відповідним правоохоронним органам і органам влади.

    Всього, за словами Глейхера, у вівторок Facebook видалив 2632 сторінок і груп, включаючи 1907, які мають зв'язки з Росією.

    Зокрема, мова йде про 513 сторінок і груп, які були частиною інформаційної мережі, пов'язаної з Іраном. Вона діяла на Близькому Сході і в Північній Африці, а також в Італії, Казахстані, Єгипті, Індії, Індонезії, Ізраїлі. Ще 212 видалених сторінок і груп, керованих з Північної Македонії або з Косово, також вели подібну діяльність.

    Нагадаємо, раніше Facebook заявив про усунення технічних проблем, через які працівники компанії побачили паролі від сторінок мільйонів користувачів соцмережі.

    Джерело: Интерфакс

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