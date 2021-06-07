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    Купив горілку за сувенірні гроші. За шахрайство киянин отримав громадські роботи

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    Чоловік зайшов до столичного магазину, в якому розрахувався сувенірними грошима за пляшку горілки, &laquo;Пепсі&raquo; та пачку чіпсів - Купив горілку за сувенірні гроші. За шахрайство киянин отримав громадські роботи
    Чоловік зайшов до столичного магазину, в якому розрахувався сувенірними грошима за пляшку горілки, «Пепсі» та пачку чіпсів
    Фото з відкритих джерел

    У суді обвинувачений визнав вину і щиро розкаявся

    Дніпровський районний суд Києва визнав винним у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 КК України) місцевого мешканця і призначив йому покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 3 червня.

    За матеріалами справи 4 квітня приблизно о 10 ранку обвинувачений знайшов двадцять одну купюру, схожих на банківську грошову купюру України номіналом 500 грн. На них було нанесено напис «Сувенір», що підтверджує те, що вони не є платіжним засобом.

    Далі чоловік зайшов до магазину, в якому розрахувався сувенірними грошима за пляшку горілки «Козацька рада», «Пепсі» та пачку чіпсів «Лейс». Сума завданих збитків власнику крамниці становила 423 грн.

    У судове засідання обвинувачений не прийшов, при цьому до обвинувального акта додав письмову заяву з визнання винуватості та згоду на розгляд справи у спрощеному провадженні.

    Феміда вважала, що виправлення шахрая можливе без ізоляції від суспільства. Також врахувала визнання його вини і щире розкаяння.

    Як повідомляв «Главком», Яворівський районний суд Львівської області визнав винним чоловіка у підробці негативного результату ПЛР-тесту на Covid-19 і призначив 850 грн штрафу. Фальшивий документ був зроблений на бланку «Першої соціальної медичної лабораторії «Ескулаб» без відтиску круглої печатки підприємства та відповідного QR-коду. У такий спосіб чоловік планував уникнути самоізоляції на території України.

    Теги: Київ суд шахрайство гроші феміда вирок
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    Купив горілку за сувенірні гроші. За шахрайство киянин отримав громадські роботи