Зарплата в Україні – у яких регіонах найбільші заробітки

Заробітна плата штатних працівників у Києві склала 19 145 гривень, що на 47,1% більше, ніж в цілому по країні

У січні-квітні 2021 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Києві склала 19 145 гривень. Це на 47,1% більше, ніж в цілому по країні (12 835 гривень). Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Вища від середньої по країні – зарплата в Донецькій області – 14 202 грн, у Київській області – 13 189 грн. Близька до середньої зарплата в Запорізькій (12 971 грн) і в Дніпропетровській (12 968 грн) областях.

В інших регіонах зарплати на рівні середньої, або нижче. Найменше платили в Кіровоградській області – 10 296 гривень (79,1%) і в Чернівецькій області – 10 387 гривень (79,8%) від середньої зарплати по країні.

Зарплата в Україні по регіонах і містах. Інфографіка finance.ua

Нагадаємо, в Україні мінімальна зарплата за три роки збільшиться з 6 до 7,6 тис. грн. Наступного року підвищення становитиме всього 200 грн. Так, із грудня «мінімалка» 2021-го збільшиться до 6,5 тис. грн, а з жовтня 2022-го – всього до 6,7 тис. грн.

До слова, в Україні середня зарплата станом на квітень 2021 року сягала 13 543 грн, що у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн). Втім, у порівнянні з березнем вона зменшилася на 0,5%, але за рік збільшилася на 29,8%. Найвищі зарплати в минулому місяці зафіксували в Києві – 20 422 грн, найнижчий в Херсонській області – 10 647 грн.