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    В Україні можуть ввести акцизи на електронні цигарки

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    В Україні можуть ввести акцизи на електронні цигарки

    Законопроектом №9059 пропонується оподатковувати акцизом самі електронні цигарки та лише ті наповнювачі, які містять нікотин

    У Верховній Раді України зареєстрували законопроекти, якими пропонується оподатковувати акцизним податком електронні цигарки та наповнювачі до них так само, як і звичайні цигарки.

    Відповідні законопроекти №9059 та №9059-1 зареєстрували на сайті парламенту.

    Так, зокрема законопроектом №9059 пропонується оподатковувати акцизом самі електронні цигарки та лише ті наповнювачі, які містять нікотин. В той же час, альтернативний законопроект пропонує оподатковувати лише наповнювачі, незалежно від вмісту в них нікотину.

    «Одна з найбільших проблем у вживанні альтернативних тютюнових продуктів полягає в тому, що споживачі мають марні ілюзії щодо їхньої безпеки, що заважає повному припиненню паління», — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

    Там зазначають, що згідно з дослідженнями швейцарських вчених, шкода від вживання електронних цигарок аналогічна вживанню традиційних тютюнових виробів.

     

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