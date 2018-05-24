  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Україні на вихідні оголосили штормове попередження

    • Розсилка
    В Україні на вихідні оголосили штормове попередження

    27-28 травня в Україні (крім високогірної частини Карпат) переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки

    З 25 по 28 травня в Україні оголошено штормове попередження через надзвичайну пожежну небезпеку. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    «25-26 травня у Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях переважатиме надзвичайний (5 класу), на решті території України (крім Полтавщини та Луганщини) високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки», — йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, 27-28 травня в Україні (крім високогірної частини Карпат) переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

    Примітно, що із настанням сезону через різке підвищення температури у столиці і багатьох регіонах країни почастішали випадки пожеж.

     

    Читайте також
    пожежа вихідні рятувальники Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ