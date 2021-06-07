Блінкен розповів, що Байден на саміті відверто повідомить Путіну

Байден має намір обговорити з Путіним можливості спільного зміцнення міжнародної безпеки

Американський президент Джо Байден на саміті в Женеві має намір «прямо і відверто« розповісти російському лідерові Володимиру Путіну, що можна очікувати від Сполучених Штатів, якщо агресивні дії Москви будуть тривати. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен в транслювалося в неділю інтерв'ю інформаційному порталу Axios

«Президент (Байден) зустрінеться з президентом Путіним через тиждень, незважаючи на цю агресію, ці (хакерські) атаки (на компанії США). Це необхідно для того, щоб прямо і чітко сказати йому (Путіну), чого він може очікувати від Сполучених Штатів , якщо агресивні, безрозсудні дії щодо нас продовжаться», — виклав свою точку зору глава американської дипломатії.

Він додав, що Байден має намір обговорити з Путіним можливості спільного зміцнення міжнародної безпеки, а також стратегічну стабільність і контроль над озброєннями.

«Ми б вважали за краще більш стабільні відносини з Росією. Є речі, які ми можемо робити разом, які сприятимуть зміцненню безпеки нашого народу, російського народу, народів усього світу, стратегічної стабільності, контролю над озброєннями», — зазначив Блінкен, назвавши «зустріч двох президентів віч-на-віч кращим способом« обговорити ці питання.

Блінкен при цьому не став говорити, чи відчуває він оптимізм з приводу майбутньої зустрічі двох лідерів.

«Це (зустріч на вищому рівні) буде випробуванням даної пропозиції (про більш стабільних відносинах між двома державами). Я не можу сказати, наскільки оптимістично я налаштований щодо результатів цього випробування, але його важливо провести«, — зазначив держсекретар. Блінкен вважає, що після однієї зустрічі лідерів важко судити про можливості поліпшення двосторонніх відносин, проте з’являться «деякі ознаки« цього. «У будь-якому випадку ми готові», — додав він.

«Ми готові, якщо Росія вирішить продовжити нерозумні й агресивні дії, ми готові мати справу з цим, як вже було. З іншого боку, якщо вона вибере інший курс, ми готові до взаємодії«, — пояснив глава Держдепу, відповідаючи на питання про те , що саме він має на увазі під готовністю.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».