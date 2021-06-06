Кравчук назвав країни, до яких можна перенести переговори з Мінська

На думку глави української делегації, це можуть бути Швейцарія чи Фінляндія

Зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі необхідно перенести з Білорусі до нейтральної країни, вважає голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. На його думку, це може бути Швейцарія чи Фінляндія.

Про це перший президент України заявив у програмі «Рандеву з Яніною Соколовою».

«На мою думку, треба було б перенести (переговори ТКГ) у нейтральну країну. Ну скажімо, у Швейцарію чи Фінляндію. Можна перенести і туди, де приймалася Будапештська угода про без'ядерний статус України. Можливо б це був місточок до того, аби поєднати майбутні перемовини з прийнятим документом про без'ядерний статус», – сказав глава української делегації у ТКГ.

Нагадаємо, що у пʼятницю, 4 червня, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити формат ТКГ.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що неможливість для представників України або ОБСЄ в Тристоронній контактній групі приїхати до Мінська буде використана Росією для гальмування переговорного процесу з урегулювання конфлікту на Сході України.