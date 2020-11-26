В Україні нема абсолютно легітимного шляху виходу з конституційної кризи ─ Веніславський

Треба діяти «не виключно правовими, а політико-правовими методами». - депутат

Абсолютно легітимного шляху виходу з кризи, що склалась після рішення Конституційного суду, немає. Про це в ефірі каналу ZIK сказав представник президента у Конституційному суді України, народний депутат Федір Веніславський.

«Говорити про те, що є легітимна складова такого ганебного рішення КСУ дуже складно. Ми зараз маємо дуже патову ситуацію. З одного боку: КСУ, скориставшись гарантіями незалежності, ухвалив абсолютно необгрунтоване і абсолютно нелегітимне рішення. Абсолютно легітимного шляху вийти з цієї кризової ситуації, в принципі, не існує, тому що гарантії, закріплені Конституцією, є фактично абсолютними», ─ сказав Веніславський.

Тому діяти треба «не виключно правовими, а політико-правовими методами».

Як повідомлялося, голова Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що робоча група з врегулювання питання антикорупційної реформи узгодила, зокрема, повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного суду.

Наприкінці жовтня Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

30 жовтня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Зокрема, в ньому він пропонує звільнити суддів Конституційного суду та призначити новий його склад.

Спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував механізм повернення е-декларування в його первісному вигляді без перезавантаження КС.