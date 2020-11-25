Президент просить комісію надати висновки щодо стану антикорупційного законодавства після рішення КСУ

Президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії із проханням оцінити ситуацію, викликану рішенням Конституційного суду України щодо певних аспектів антикорупційної реформи, повідомили у пресслужбі Офісу голови держави. Зеленський також просить надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства після його ухвалення.

Відповідного листа президент направив очільнику Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Вказано, що в листі президент висловив вдячність Букіккіо за багаторічну підтримку України на шляху впровадження структурних реформ та приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів.

Зеленський також вказав, що рішення КСУ про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та обмеження повноважень НАЗК призвело до конституційної кризи в країні.

«Українська влада рішуче налаштована до її розв’язання та відновлення законодавчих механізмів запобігання та боротьби з корупцією», – процитували Зеленського на Банковій.

Так, президент звернувся до Венеціанської комісії, щоб її члени надали висновок щодо ухвалення рішення суддями КСУ за наявності можливого конфлікту інтересів. Також Зеленський просить надати висновки додержання Конституційним судом процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.

Він закликав надати висновок процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи.

До слова, ексміністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик наполягає на продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування, не зважаючи на скасування Конституційним судом України статті 366-1 Кримінального кодексу України.

Наприкінці жовтня Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

30 жовтня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Зокрема, в ньому він пропонує звільнити суддів Конституційного суду та призначити новий його склад.

Спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував механізм повернення е-декларування в його первісному вигляді без перезавантаження КС. Вже після цього Кабмін протягом двох місяців внесе до парламенту пропозиції щодо врегулювання питань, які порушили своїм рішенням судді КС. Профільний комітет Ради підтримав пропозицію Разумкова, а законопроект Зеленського відмовився розглядати, назвавши його неконституційним.

Варто нагадати, що впливове американське видання пропонує Байдену накласти санкції на суддів КСУ.



