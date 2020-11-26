Хворий на коронавірус Разумков дав про себе вісточку

Вже два тижні знаходжуся на самоізоляції вдома, результат тесту досі позитивний, - написав Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради сподівається повернутися до роботи вже наступного тижня

Хворий на коронавірус голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що почувається значно краще, але результат тесту досі «позитивний». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вже два тижні, як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Результат тесту досі позитивний, тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня», ─ розповів спікер парламенту.

Разумков зазначив, що «досі залишається не вирішеною ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, яка склалася внаслідок відомого всім рішення Конституційного суду».

«Робоча група з врегулювання цього питання, утворена парламентом, провела вже п’ять засідань та узгодила низку ключових позицій. Найголовніші з них ─ повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації», ─ прозвітував голова Верховної Ради.

Разумков сподівається, що «парламент пройде це випробування гідно, у прийнятні строки та у повній відповідності до закону і верховенства права».

Також спікер нагадав уряду про бюджет.

«Чекаємо від Кабінету міністрів підготовлений проєкт бюджету на 2021 рік, оскільки часу для його прийняття залишилося не так багато», ─ наголосив Разумков.

Голова Верховної Ради повідомив, що статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна.

«Сподіваюся, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань Верховної Ради протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину. Також сподіваюся, що наступного тижня вже зможу повернутися до повноцінної парламентської роботи», ─ зазначив Разумков.

Нагадаємо, минулого тижня народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що близько 75 народних депутатів хворіють на новий коронавірус Covid-19.

Раніше народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проєкт бюджету України на 2021 рік не встигнуть ухвалити до 1 грудня.

11 листопада коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав негативний результат тесту на коронавірус.