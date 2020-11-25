Мовний омбудсмен заявив про скарги на якість української мови в освіті
Причиною для скарг став перехід навчання на дистанційну форму
Уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь заявив, що значно зросла кількість скарг на порушення «мовного закону» в частині застосування державної мови в освітньому процесі. Про це Кремінь написав на своїй сторінці у Facebook.
«На жаль, з переходом більшості навчальних закладів на дистанційну форму навчання кількість таких випадків і форм самих порушень вражає. Це пов'язано як з відсутністю контролю за виконанням навантаження педагогічними, науково-педагогічними працівниками адміністраціями навчальних закладів, так і свідомим ігноруванням учасниками освітнього процесу мовного законодавства», – заявив омбудсмен.
Крім того, він звернув увагу на необхідність забезпечення навчання українською жестовою мовою жестомовних здобувачів освіти.
«На жаль, сьогодні більшість педагогічних і соціальних працівників на недостатньому рівні володіють українською жестовою мовою», – написав Кремінь.
Нагадаємо, мовний омбудсмен після виборів вимагає від декількох місцевих рад скасувати рішення про функціонування регіональних мов. Він також просить генпрокурора Ірину Венедіктову через суд скасувати відповідні рішення.
Закон про державну мову набув чинності влітку 2019 року.
Нагадаємо, що Конституційний суд не ухвалив рішення щодо закону про державну мову.