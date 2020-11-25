  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мовний омбудсмен заявив про скарги на якість української мови в освіті

    • Розсилка
    Кремінь звернув увагу на необхідність забезпечення навчання українською жестовою мовою жестомовних здобувачів освіти - Мовний омбудсмен заявив про скарги на якість української мови в освіті
    Кремінь звернув увагу на необхідність забезпечення навчання українською жестовою мовою жестомовних здобувачів освіти

    Причиною для скарг став перехід навчання на дистанційну форму

    Уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь заявив, що значно зросла кількість скарг на порушення «мовного закону» в частині застосування державної мови в освітньому процесі. Про це Кремінь написав на своїй сторінці у Facebook.

    «На жаль, з переходом більшості навчальних закладів на дистанційну форму навчання кількість таких випадків і форм самих порушень вражає. Це пов'язано як з відсутністю контролю за виконанням навантаження педагогічними, науково-педагогічними працівниками адміністраціями навчальних закладів, так і свідомим ігноруванням учасниками освітнього процесу мовного законодавства», – заявив омбудсмен.

    Крім того, він звернув увагу на необхідність забезпечення навчання українською жестовою мовою жестомовних здобувачів освіти.

    «На жаль, сьогодні більшість педагогічних і соціальних працівників на недостатньому рівні володіють українською жестовою мовою», – написав Кремінь.

    Нагадаємо, мовний омбудсмен після виборів вимагає від декількох місцевих рад скасувати рішення про функціонування регіональних мов. Він також просить генпрокурора Ірину Венедіктову через суд скасувати відповідні рішення.

    Теги: суд українська мова навчання Facebook Тарас Кремінь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies