Мовний омбудсмен заявив про скарги на якість української мови в освіті

Причиною для скарг став перехід навчання на дистанційну форму

Уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь заявив, що значно зросла кількість скарг на порушення «мовного закону» в частині застосування державної мови в освітньому процесі. Про це Кремінь написав на своїй сторінці у Facebook.

«На жаль, з переходом більшості навчальних закладів на дистанційну форму навчання кількість таких випадків і форм самих порушень вражає. Це пов'язано як з відсутністю контролю за виконанням навантаження педагогічними, науково-педагогічними працівниками адміністраціями навчальних закладів, так і свідомим ігноруванням учасниками освітнього процесу мовного законодавства», – заявив омбудсмен.

Крім того, він звернув увагу на необхідність забезпечення навчання українською жестовою мовою жестомовних здобувачів освіти.

«На жаль, сьогодні більшість педагогічних і соціальних працівників на недостатньому рівні володіють українською жестовою мовою», – написав Кремінь.

Нагадаємо, мовний омбудсмен після виборів вимагає від декількох місцевих рад скасувати рішення про функціонування регіональних мов. Він також просить генпрокурора Ірину Венедіктову через суд скасувати відповідні рішення.