В Україні очікується спека, місцями дощі: прогноз погоди на 29 серпня



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Сьогодні літня спека і осіння прохолода розділять Україну

У середу, 29 серпня в Україні збережеться спекотна сонячна погода. Однак дощі посунуться в бік центральних і північних областей країни.

Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, на сході країни буде жарко і сонячно. У Луганській, Донецькій, Харківській та Полтавській областях повітря вдень прогріється до +31 градуса. У Дніпрі-до +32. Нічна температура в регіоні складе +12 +16 градусів.

У південних областях без опадів, жарко. Температура повітря вдень в Одесі і Херсоні +31 +33 градуси, у Миколаєві до +33 градусів. Вночі від +16 до +21 градуса.

На півночі країни синоптики прогнозують похолодання і грозові дощі. Температура повітря вдень опуститься до +22 +24 градусів. Вночі +14 +16 градусів.

У західних регіонах прохолодно і дощитиме. Місцями можлива сильна гроза і злива.

В центральній частині країни сонячно і без опадів. Температура повітря становитиме +25 +28 градусів вдень та +15 +17 градусів вночі.

У столиці 29 серпня очікується гроза. Синоптики прогнозують похолодання вдень до +22 +24 градусів. Вночі від +15 до +17 градусів.