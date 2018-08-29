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    В Україні очікується спека, місцями дощі: прогноз погоди на 29 серпня

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    В Україні очікується спека, місцями дощі: прогноз погоди на 29 серпня

    Сьогодні літня спека і осіння прохолода розділять Україну

    У середу, 29 серпня в Україні збережеться спекотна сонячна погода. Однак дощі посунуться в бік центральних і північних областей країни.

    Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

    За даними синоптиків, на сході країни буде жарко і сонячно. У Луганській, Донецькій, Харківській та Полтавській областях повітря вдень прогріється до +31 градуса. У Дніпрі-до +32. Нічна температура в регіоні складе +12 +16 градусів.

    У південних областях без опадів, жарко. Температура повітря вдень в Одесі і Херсоні +31 +33 градуси, у Миколаєві до +33 градусів. Вночі від +16 до +21 градуса.

    На півночі країни синоптики прогнозують похолодання і грозові дощі. Температура повітря вдень опуститься до +22 +24 градусів. Вночі +14 +16 градусів.

    У західних регіонах прохолодно і дощитиме. Місцями можлива сильна гроза і злива.

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    В центральній частині країни сонячно і без опадів. Температура повітря становитиме +25 +28 градусів вдень та +15 +17 градусів вночі.

    У столиці 29 серпня очікується гроза. Синоптики прогнозують похолодання вдень до +22 +24 градусів. Вночі від +15 до +17 градусів.

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