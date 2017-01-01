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    В Україні очікуються мокрий сніг та дощі: прогноз погоди на 9 грудня

    В Україні місцями очікуються тумани, на дорогах ожеледиця
    Сьогодні, 9 грудня в західних областях України мокрий сніг та дощі. У більшості областей протягом дня очікується +2 +10 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 3 тепла - 3 градусів морозу. Про це повідомляє Український гідрометцентр. В Україні місцями тумани, на дорогах ожеледиця. У західних областях - мокрий сніг та дощі.
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    Сьогодні на заході України очікуються мокрий сніг та дощі
    Сьогодні на заході України очікуються мокрий сніг та дощі

    В Україні місцями очікуються тумани, на дорогах ожеледиця

    Сьогодні, 9 грудня в західних областях України мокрий сніг та дощі. У більшості областей протягом дня очікується +2 +10 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 3 тепла - 3 градусів морозу.

    Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    В Україні місцями тумани, на дорогах ожеледиця.

    У західних областях - мокрий сніг та дощі. Вночі 0-5 морозу, вдень 2-7 градусів тепла.

    У північних областях опади малоймовірні. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

    У східних областях - без істотних опадів. Температура повітря вночі 0-4 градуси морозу, вдень 0-4 тепла.

    У центральній частині - суха погода. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 1-6 градусів вище нуля.

    На півдні України опадів не очікується. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 4-11 градусів вище нуля.

    Вітер в Україні південно-східний, 7-12 метрів за секунду.

    Нагадаємо, наступні магнітні бурі цього місяця слід очікувати від 11 до 13 грудня. Найпотужніша магнітна буря атакує Землю 18 грудня. Вона буде одноденною, але доволі сильною.

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Україна
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