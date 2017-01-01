В Україні очікуються мокрий сніг та дощі: прогноз погоди на 9 грудня

В Україні місцями очікуються тумани, на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 9 грудня в західних областях України мокрий сніг та дощі. У більшості областей протягом дня очікується +2 +10 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 3 тепла - 3 градусів морозу. Про це повідомляє Український гідрометцентр. В Україні місцями тумани, на дорогах ожеледиця. У західних областях - мокрий сніг та дощі.