В Україні очікуються мокрий сніг та дощі: прогноз погоди на 9 грудня
- Сьогодні, 07:19
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В Україні місцями очікуються тумани, на дорогах ожеледиця
Сьогодні, 9 грудня в західних областях України мокрий сніг та дощі. У більшості областей протягом дня очікується +2 +10 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 3 тепла - 3 градусів морозу.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
В Україні місцями тумани, на дорогах ожеледиця.
У західних областях - мокрий сніг та дощі. Вночі 0-5 морозу, вдень 2-7 градусів тепла.
У північних областях опади малоймовірні. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.
У східних областях - без істотних опадів. Температура повітря вночі 0-4 градуси морозу, вдень 0-4 тепла.
У центральній частині - суха погода. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 1-6 градусів вище нуля.
На півдні України опадів не очікується. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 4-11 градусів вище нуля.
Вітер в Україні південно-східний, 7-12 метрів за секунду.
Нагадаємо, наступні магнітні бурі цього місяця слід очікувати від 11 до 13 грудня. Найпотужніша магнітна буря атакує Землю 18 грудня. Вона буде одноденною, але доволі сильною.