В Україні оголошено штормове попередження графіка



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На українців чекає погіршення погоди

У Карпатах очікуються заморозки

У середу, 8 травня, в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища, про що попереджає Укргідрометцентр.

Так, на заході і в Карпатах очікуються заморозки, а на Лівобережжі - грози.

«8 травня в західних областях вночі заморозки на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі 0-3°, на Лівобережжі місцями грози, вдень у східній частині місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)», - повідомили синоптики.

Водночас у ДСНС попереджають про другий рівень (помаранчевий) в Карпатах через сильні заморозки у повітрі.

Раніше повідомлялося, що в Україну перемістилася холодна арктична повітряна маса з півночі і зустрілася з вологим дощовим циклоном з півдня. Сильні дощі циклону з півдня увійшли в холодне повітря і в результаті дії низької температури перетворилися в сніг.

У Києві 8 травня похолодало, вдень температура повітря не перевищить +12 градусів.