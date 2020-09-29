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    Штормове попередження: в Україні різко погіршиться погода

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    Штормове попередження: в Україні різко погіршиться погода

    Лише на Сумщині, Харківщині та Луганщині очікується суха погода

    Вдень 29 вересня по Івано-Франківській області очікується зливи гроза, місцями град, шквалисте посилення вітру 15-20 м/с. Крім того, в Карпатах та на Прикарпатті 30 вересня та 1 жовтня також пройдуть сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

    Про це повідомляє гідрометцентр.

    Так, 30 вересня у західних, центральних, Херсонській, Запорізькій областях значні дощі, у південній частині місцями грози.

    Значні дощі очікуються у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Одеській та Вінницькій областях. Там оголошено II рівень небезпеки.

    1-2 жовтня у східних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Про погіршення погодних умов попереджає й синоптик Наталка Діденко.

    «Циклон зумовить вологу погоду в більшості областей, лише північний схід - Сумщина, Харківщина, Луганщина - побуде у переважно сухій повітряній масі. Проте на Сході та північному сході очікується завтра сильний вітер, до штормових поривів», - попереджає фахівець.

    Раніше стало відомо, якою буде погода в жовтні: синоптики дали прогноз

    прогноз погоди вітер дощ Наталка Діденко
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