Штормове попередження: синоптики прогнозують на вихідні сильні дощі та вітер



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Вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях сильні дощі

На вихідні оголошено другий рівень небезпечності - помаранчевий

В Україні вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня очікуються сильні дощі та пориви вітру до 15-22 метрів за секунду. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що на вихідні оголошено другий рівень небезпечності - помаранчевий.

«Вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)», – йдеться у повідомленні.

Також 26 вересня у західній частині, 27 вересня у більшості областей країни пориви вітру 15-22 м/с, місцями грози, в окремих районах град.

«У неділю у західних, вночі і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)», – поінформували у ДСНС.

Як повідомлялося, синоптики розповіли, якою буде погода у жовтні.

Нагадаємо, через суху погоду в Україні, крім більшості районів Чернігівської області, оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки.