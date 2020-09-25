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    Штормове попередження: синоптики прогнозують на вихідні сильні дощі та вітер

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    Вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях сильні дощі - Штормове попередження: синоптики прогнозують на вихідні сильні дощі та вітер
    Вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях сильні дощі

    На вихідні оголошено другий рівень небезпечності - помаранчевий

    В Україні вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня очікуються сильні дощі та пориви вітру до 15-22 метрів за секунду. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що на вихідні оголошено другий рівень небезпечності - помаранчевий.

    «Вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)», – йдеться у повідомленні.

    Також 26 вересня у західній частині, 27 вересня у більшості областей країни пориви вітру 15-22 м/с, місцями грози, в окремих районах град.

    «У неділю у західних, вночі і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)», – поінформували у ДСНС.

    Як повідомлялося, синоптики розповіли, якою буде погода у жовтні.

    Нагадаємо, через суху погоду в Україні, крім більшості районів Чернігівської області, оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    вихідні прогноз погоди ДСНС вітер
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