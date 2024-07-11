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Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
У 2021 році Україна хотіла відмовитися від переходу на літній та зимовий час
фото з відкритих джерел

Законопроєкт розглянуть на найближчому пленарному тижні 

Найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроєкт щодо скасування переведення годинника на зимовий та літній час. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Згідно із попереднім порядком денним на найближчому пленарному тижні Рада розгляне вже у другому читанні законопроєкт спікера №4201, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки», – зазначив нардеп. 

Законопроєкт №4201 про скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки розглянуть у другому читанні на найближчому пленарному тижні. Ініціатором і автором документа є спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Додамо, Україна у ніч проти 31 березня 2024 року перейшла на літній час – стрілки годинника перевели на годину вперед.

Нагадаємо, у березні 2021 року, в Україні могли скасувати перехід на літній та зимовий час, але відповідний законопроєкт не було підтримано у другому читанні.

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Теги: Україна літо Ярослав Железняк зима

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