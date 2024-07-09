Іменні годинники від Шмигаля. Скільки замовлено і витрачено грошей

Цьогоріч Кабмін купив 296 сувенірних чоловічих і жіночих наручних годинників

Протягом 2024 року Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів замовив 296 подарункових чоловічих і жіночих наручних годинників, на яких нанесено прізвище прем’єра Дениса Шмигаля. Їхня загальна вартість склала 696,4 тис. грн, повідомляє «Главком» з посиланням на дані ProZorro.

Постачальником товару є ТОВ «Київський годинниковий завод». Годинники з латунним покриттям оснащені японським кварцовим механізмом із центральною секундною стрілкою та функцією числа місяця календаря. Циферблат іде з накладними металевими значками золотого кольору. У верхній частині циферблату наноситься тризуб, унизу – підпис: «Від прем’єр-міністра України».

дані: ProZorro

На задній кришці годинника теж розміщується тризуб, а по колу методом лазерного гравірування напис: «Від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля».

дані: ProZorro

Гарантія сувенірного виробу – 18 місяців. Ціна чоловічого наручного годинника – 2460 грн, жіночого – 2130 грн.

У комплекті до годинника додається подарунковий футляр.

Крім цього, у 2023 році Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну за 498,2 тис. грн придбав 215 чоловічих і жіночих наручних годинників із зазначенням прізвища та ім’ям очільника уряду.

Як повідомляв «Главком», Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 8 липня оголосила три тендери щодо дослідження у сфері міжнаціональних відносин та ідентифікації мовних, етнічних, релігійних ідентичностей громадян України. Загальна очікувана вартість досліджень – 8,2 млн грн.