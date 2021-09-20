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    В Україні почали діяти нові карантинні правила й обмеження

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    Вакциновані українці будуть мати чимало пільг - В Україні почали діяти нові карантинні правила й обмеження
    Вакциновані українці будуть мати чимало пільг
    Фото з відкритих джерел

    Карантинні правила в Україні будуть діяти по-новому і не для всіх

    Кабінет Міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності covid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

    Зокрема, нові карантинні правила передбачають, що covid-сертифікат буде мати дві опції, а також містити інформацію про вакцинацію, негативний тест або одужання від коронавірусу.

    Різні Сovid-сертифікати

    При цьому «жовтий» сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» – про повний курс вакцинації. Сертифікати матимуть кольорові позначки виключно в цифровому форматі, при цьому паперовий варіант документа не буде кольоровим.

    «Жовта» зона

    Кабмін спростив вимоги до роботи навчальних закладів у разі введення «жовтої» зони. Вони працюватимуть за наявності не менше 80% працівників з «жовтими» або «зеленими» covid-сертифікатами.

    При цьому в «жовтій» зоні не діятимуть обмеження, якщо всі учасники і не менше 80% організаторів заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів матимуть «жовтий» або «зелений» covid-сертифікат.

    Водночас Кабмін дозволив власникам закладів самим вирішувати чи надавати послуги тільки вакцинованим.

    «Червона» зона

    У разі запровадження «червоної» зони навчальні заклади працюватимуть лише якщо 100% працівників мають «зелений» covid-сертифікат.

    При цьому чинні обмеження «червоного» рівня не застосовуватимуться за умови наявності у всіх учасників, працівників та організаторів заходів та працівників кінотеатрів, театрів «зеленого» covid-сертифікату.

    Самоізоляція

    Крім того, при наявності «жовтого» або «зеленого» сертифіката про вакцинацію або одужання від коронавірусу при перетині кордону не потрібно буде проходити самоізоляцію. Нововведення стосується і людей, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

    Нагадаємо, Кабмін прийняв з доопрацюванням зміни до постанови №1236 про карантинні обмеження. Мова йде про нові обмеження для «жовтої» та «червоної» зон карантину.

    Теги: Кабмін мова українці
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    В Україні почали діяти нові карантинні правила й обмеження