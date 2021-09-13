Уряд змінив постанову про карантин

Кабмін поки що не оприлюднив текст постанови

Сьогодні ввечері Кабмін прийняв з доопрацюванням зміни до постанови №1236 про карантинні обмеження. Мова йде про нові обмеження для «жовтої» та «червоної» зон карантину. Текст постанови наразі не оприлюднили.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство охорони здоров'я пропонувало не поширювати обмеження «жовтої» та «червоної» зони на ті заклади господарювання, у яких колектив і відвідувачі мають ковід-сертифікат, дійсний протягом 72 годин негативний ПЛР-тест або довідку про перенесений протягом останніх кількох місяців коронавірус. За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, це дозволить ефективно стримувати епідемічну ситуацію та зберегти економічну активність.

Водночас раніше Ляшко говорив про те, що для «жовтої зони» відвідувачам і персоналу достатньо буде мати одну дозу, для «червоної» – завершити вакцинацію повністю.

Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.

Зазначимо, станом на сьогодні у 12 регіонах України перевищено рівень захворюваності на коронавірус.

Також глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин.

Крім того, МОЗ придумав, як вакцинувати пенсіонерів у селах.

Джерело: Дзеркало тижня