Стало відомо, коли уряд погодить нові карантинні правила

Найближчим часом будуть внесені зміни до «карантинної» постанови

Сьогодні Кабінет міністрів планує погодити нові правила карантину. Засідання уряду призначено на 17:30. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на джерело в Кабміні.

Зазначимо, вже відомо, що Міністерство охорони здоров'я підготувало зміни до постанови про адаптивний карантин. Серед іншого, планують скасувати більшість обмежень для вакцинованих українців.

Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.

Зазначимо, станом на сьогодні у 12 регіонах України перевищено рівень захворюваності на коронавірус.

До слова, за добу 12 вересня в Україні госпіталізували понад 800 інфікованих Covid-19.

Також глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин.

Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.