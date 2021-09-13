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    Стало відомо, коли уряд погодить нові карантинні правила

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    На українців чекають зміни карантинних правил - Стало відомо, коли уряд погодить нові карантинні правила
    На українців чекають зміни карантинних правил
    фото з відкритих джерел

    Найближчим часом будуть внесені зміни до «карантинної» постанови

    Сьогодні Кабінет міністрів планує погодити нові правила карантину. Засідання уряду призначено на 17:30. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на джерело в Кабміні.

    Зазначимо, вже відомо, що Міністерство охорони здоров'я підготувало зміни до постанови про адаптивний карантин. Серед іншого, планують скасувати більшість обмежень для вакцинованих українців.

    Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.

    Зазначимо, станом на сьогодні у 12 регіонах України перевищено рівень захворюваності на коронавірус.

    До слова, за добу 12 вересня в Україні госпіталізували понад 800 інфікованих Covid-19.

    Також глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин.

    Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.

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    Теги: торгівля ресторан Україна карантин транспорт робота уряд коронавірус
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    Стало відомо, коли уряд погодить нові карантинні правила