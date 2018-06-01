В Україні почнуть боротися з «військовим туризмом»

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В Україні перевірять участь військових у бойових діях на Донбасі

Військова прокуратура збирається провести перевірки щодо законності отримання статусу учасника бойових дій

Військова прокуратура Західного регіону перевірить законність отримання статусу учасника бойових дій. Як заявив в.о. військового прокурора регіону Михайло Балан, в країні потрібно припинити «військовий туризм». Про це повідомляє прес-служба відомства в п'ятницю, 1 червня.

Відзначається, що в результаті перевірки інформації ЗМІ, а також соцмереж, і даних, наданих учасниками АТО, було виявлено, що велика кількість громадян, які мають статус УБС, не брали участі безпосередньо в бойових діях.

«Як стало відомо, деякі військовослужбовці участь у бойових діях не брали, а перебували в штабах військових частин у зоні проведення бойових дій кілька днів, наприклад, 3-5, а потім, в лічені тижні, отримали статус УБС. Це при тому, що бійці, які насправді давали відсіч і стримували агресора-окупанта, можуть очікувати посвідчення тривалий період часу», - йдеться в повідомленні.

Також було встановлено, що ряд військовослужбовців були включені до складу підрозділів, які беруть участь в АТО, тільки формально, і при цьому також отримували статус УБС і, відповідно, передбачені законодавством пільги та грошові виплати.

«Щоб уникнути соціальної напруженості і вжиття дієвих заходів, військова прокуратура регіону проведе вивчення законності надання статусу учасника бойових дій, за результатами якого буде вирішено питання з прийняття заходів відповідного реагування», - заявив в.о. військового прокурора регіону Михайло Балан.

«У державі потрібно припинити так званий «військовий туризм» у зону проведення операції Об'єднаних сил», - додав він.

Військова прокуратура звертається до правозахисників і всіх небайдужих громадян з проханням повідомляти про наявну у них інформацію щодо подібних випадків.

Відзначимо, за даними Міноборони, статус учасника бойових дій з початку бойових дій на Донбасі отримали понад 232,3 тис. військовослужбовців і працівників Збройних сил