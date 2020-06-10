Банки знизили ставки за депозитами



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Станом на 1 травня 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 524,33 млрд грн

Ставки за новими депозитами для населення у валюті за травень знизилися з 2,2% до 1,9%

У травні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 11,4% річних. Це на 0,4 в. п. нижче, ніж у квітні (11,8%).

Про це свідчать дані НБУ.

Ставки за новими депозитами для населення у валюті за травень знизилися з 2,2% до 1,9%.

У травні 2020 року ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися з 7,3% до 6,3% річних, за валютними – зросли з 1,3% до 1,8% річних.

Депозитний портфель банків у травні зріс на 1,4% до 1 163 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 0,8% до 611 млрд грн, підприємств зріс на 2,3% до 528 млрд грн.

За інформацією Фонду гарантування вкладів, 86% українців знають про гарантування вкладів у гривні, і лише 59% – про гарантування вкладів в іноземній валюті.

Станом на 1 травня 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб (в т. ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 524,33 млрд грн.

Станом на 1 червня на депозитних рахунках у банках розміщено 16,5 мільярда гривень місцевих бюджетів.

Падіння ставок за депозитами, яке припинилося в період карантину, невдовзі продовжиться. Банки знизять ставки за депозитами нижче, ніж 10%.