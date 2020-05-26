Експерти прогнозують скорочення виробництва цукру в Україні



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Виробництво цукру в Україні скоротиться

Виробництво цукру цьогріч буде меншим на 15% від попереднього року

Виробництво цукру у 2020-2021 маркетинговому році прогнозується на рівні 1,2-1,3 млн т, що на 15% менше ніж попереднього року. Кількість переробних підприємств залишиться незмінною – очікується 33 цукрових заводи, які працюватимуть в сезоні. Про це повідомляє «Укрцукор».

«Враховуючи скорочення посівних площ і погодні умови, які можуть суттєво вплинути на врожайність, оскільки уже зараз відомо, що пилові бурі пошкодили частину посівів в Тернопільській, Харківській і Кіровоградській областях, а центральні регіони страждають від впливу шкідників, виробництво цукру в 2020/2021 МР прогнозується на рівні 1,2-1,3 млн тонн. Це більш ніж на 15% менше ніж попереднього року, проте це в повному обсязі може покрити потребу внутрішнього ринку», - пояснює аналітик НАЦУ «Укрцукор» Назар Михайловин.

Вплив аномальних погодних умов на стан посівів відзначають аграрії Житомирщини. Віктор Ніколюк, керівник сировинного підрозділу Новомиргородського цукрового заводу стверджує, що через пилові бурі підприємство вимушене було пересіяти майже половину посівних площ.

Зазначають, що західні регіони України, які є одними з лідерів з вирощування цукрових буряків і виробництву цукру також зазнали впливу пилових бурь та квітневих заморозків.

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