У світі вперше за 40 років впав попит на цукор



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Згідно з розрахунками, за 2019-20 фінансовий рік споживання цукру у світі скоротиться на 1,2%

Люди під час пандемії коронавірусу стали менше споживати солодкого, бо здебільшого перебувають вдома, - дослідження

У світі впав попит на цукор уперше за 40 років. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на підрахунки лондонської аналітичної компанії Czarnikow Group.

Зазначається, що перспективи відновлення попиту на цукор наразі невідомі.

Згідно з розрахунками, за 2019-20 фінансовий рік споживання цукру у світі скоротиться на 1,2%. «Востаннє воно сягало від’ємної позначки в 1979-му — тоді падіння склало 1,4%. Водночас у квітні 2020-го (тобто розпал пандемії) ціна на цукор досягла 12-річного мінімуму — менш ніж 10 центів за фунт», - йдеться у повідомленні.

Аналітик компанії Бен Сід пояснює: люди споживають більше цукрів, коли перебувають за межами дому, через карантин вони не можуть нікуди виходити — тому й солодке не таке популярне, як раніше.

Bloomberg зазначає, що падіння попиту на солодощі підтверджують дані окремих компаній-виробників солодощів. Зокрема, Coca-Cola і Nestle повідомляли про падіння виробництва й продажів.

Як повідомлялося, експерти прогнозують скорочення виробництва цукру в Україні.

До відома, у світі на ранок понеділка 15 червня, інфіковано 7 899 547 осіб. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 433 019 осіб. У свою чергу, одужали 3 766 886 людей. Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США — 115 732 особи, Бразилії — 43 332, Великій Британії — 41 783, Італії — 34 345, Франції — 29 410 та Іспанії — 27 136.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2 094 058), Бразилія (867 624), Росія (528 267), Індія (320 922), Велика Британія (297 342), Іспанія (243 928), Італія (236 989), Перу (229 736), Франція (194 153), Німеччина (187 518), Іран (187 427) і Туреччина (178 239).

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 15 червня підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.