В Україні похолодає, але зливи не очікуються

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Найтеплішим лишиться захід країни, де буде дуже спекотно

В найближчі дні в Україні похолодає на кілька градусів, однак дощів не очікується.

Про це у середу, 30 травня, повідомила синоптик Наталя Діденко у ефірі Еспресо.TV.

«Завтра (31 травня) з півночі до України підійте і поступово перетинатиме з півночі на південь холодний атмосферний фронт. Але за умов високої температури повітря, за прогностичними картами, цей фронт дає дуже мало дощів, на які всі сподіваються», - зазначила Діденко.

При цьому цей фронт може принести локальні дощі, і також знизить температуру повітря. Особливо у східних областях, на півночі, у більшості центральних областей. Тут температура повітря знизиться з 25-28 градусів до 22-24 градусів.

Надалі - 1, 2 та 3 червня, похолодає у більшості областей України. Найтеплішим лишиться захід. Там весь час буде або дуже тепло, або навіть спекотно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Землю насуваються магнітні бурі. Вплив геомагнітного шторму жителі планети можуть відчувати 1 і 2 червня.