У червні Землю накриють магнітні бурі

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Метеозалежні люди можуть відчути головний біль, запаморочення, слабкість, дратівливість

Магнітні бурі насуваються на Землю. Вплив геомагнітного шторму жителі планети можуть відчувати 1 і 2 червня. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Слабка магнітна буря досягне Землі вже в п'ятницю, 1 червня. А підніметься буря до рівня G2 в суботу, 2 червня. Її «шлейф» буде тягнутися протягом трьох днів - 3, 4 і 5 червні однозначно будуть відчутні магнітні коливання.

Метеозалежні люди можуть відчути головний біль, запаморочення, слабкість, дратівливість і перепади настрою.

Медики рекомендують більше часу проводити на свіжому повітрі і пити багато води. Також слід уникати важких фізичних навантажень і відмовитися від вживання алкоголю.