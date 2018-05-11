В України поки немає перспективи членства у ЄС - Мінгареллі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хюг Мінгареллі

Єдині, хто нині веде переговори, щоб приєднатися до Європейського Союзу, - це Туреччина і Балкани

Існує ряд причин, за якими Україна поки не має перспективи членства в Євросоюзі. Про це заявив глава представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі, повідомляє УНІАН.

Відзначається, що про це він сказав на засіданні круглого столу Європейський вибір України після Революції гідності: можливості та проблеми.

«Туреччина з країнами Балкан - єдині країни, які ведуть переговори, щоб приєднатися до Європейського Союзу. У них є чітка перспектива членства в ЄС. У випадку України сьогодні немає перспективи членства в ЄС», - сказав посол.

За його словами, мета Угоди про асоціацію Україна - ЄС полягає в тому, щоб сприяти політичній асоціації та економічній інтеграції, але вона не дає перспективи членства.

«Це велике розчарування для наших українських партнерів, тому що вони хотіли б мати перспективу членства в ЄС, але поки за рядом причин Євросоюз не може запропонувати цю перспективу», - підкреслив він.