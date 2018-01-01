В Україні сьогодні без опадів, температура до +6

У Києві вдень від -1 до -3

Погода на сьогодні: 22 лютого 2018 року на території України опадів не очікується, денна температура від -5 до +6. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. За даними українських синоптиків, на заході без опадів, температура повітря від -4 до +6. У північних регіонах малохмарно, вдень від -1 до -6. У



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві вдень від -1 до -3

Погода на сьогодні: 22 лютого 2018 року на території України опадів не очікується, денна температура від -5 до +6. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, на заході без опадів, температура повітря від -4 до +6.

У північних регіонах малохмарно, вдень від -1 до -6.

У центральній частині сухо, температура повітря від 0 до -5.

На сході опадів також не очікується, вдень від 0 до -4.

У південних регіонах малохмарно, температура від +1 до +4, у Криму до +4.

Зазначимо, на цих вихідних і на початку наступного тижня синоптики прогнозують до -25 в окремих регіонах України.

столиці сьогодні вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -4 до -6. Вітер східний, 3-8 м/с. Вночі можливий невеликий сніг, вдень істотних опадів не очікується.