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    В Україні сьогодні без опадів, температура до +6

    У Києві вдень від -1 до -3
    Погода на сьогодні: 22 лютого 2018 року на території України опадів не очікується, денна температура від -5 до +6. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. За даними українських синоптиків, на заході без опадів, температура повітря від -4 до +6. У північних регіонах малохмарно, вдень від -1 до -6. У
    • Сьогодні, 08:10
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    У Києві вдень від -1 до -3

    Погода на сьогодні: 22 лютого 2018 року на території України опадів не очікується, денна температура від -5 до +6. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За даними українських синоптиків, на заході без опадів, температура повітря від -4 до +6.

    У північних регіонах малохмарно, вдень від -1 до -6.

    У центральній частині сухо, температура повітря від 0 до -5.

    На сході опадів також не очікується, вдень від 0 до -4.

    У південних регіонах малохмарно, температура від +1 до +4, у Криму до +4.

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    В Україні сьогодні без опадів, температура до +6
    В Україні сьогодні без опадів, температура до +6

    Зазначимо, на цих вихідних і на початку наступного тижня синоптики прогнозують до -25 в окремих регіонах України.

    столиці сьогодні вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -4 до -6. Вітер східний, 3-8 м/с. Вночі можливий невеликий сніг, вдень істотних опадів не очікується. 

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