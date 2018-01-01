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    В Україні сьогодні сніг, хуртовини та сильні морози

    У Києві вдень від -10 до -12
    Погода на сьогодні: 27 лютого 2018 року на всій території України очікуються снігопади, денна температура повітря від -1 до -13. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. За даними українських синоптиків, на заході країни невеликий сніг, температура повітря від -5 до -13. [GALLERY_BLOCK] У
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    У Києві вдень від -10 до -12

    Погода на сьогодні: 27 лютого 2018 року на всій території України очікуються снігопади, денна температура повітря від -1 до -13. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За даними українських синоптиків, на заході країни невеликий сніг, температура повітря від -5 до -13.

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    В Україні сьогодні сніг, хуртовини та сильні морози
    В Україні сьогодні сніг, хуртовини та сильні морози

    У північних регіонах теж випаде сніг, вдень від -10 до -13.

    У центральній частині температура повітря опуститься до -11.

    На сході країни вдень від -6 до -10, в південних регіонах можливі сильні снігопади, температура від -5 до -8, в Криму від -1 до -3.

    За прогнозом синоптиків, 27 лютого в Україні очікуються хуртовини і сильний вітер у всіх областях, крім західних. Особливо потужні снігопади та замети будуть в південних і центральних регіонах.

    У столиці сьогодні вдень від -10 до -12, вночі від -17 до -19. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Вночі опадів не очікується, вдень пройде сніг.

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