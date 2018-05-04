  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Україні сьогодні збережеться суха і тепла погода

    У Києві вдень від +28 до +30
    Погода на сьогодні: 4 травня 2018 року на території України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря до +30. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. За прогнозами українських синоптиків, на заході України без опадів, вдень від +26 до +29. На півночі температура повітря вдень від +25 до +30,
    • Сьогодні, 08:11
    • Розсилка

    У Києві вдень від +28 до +30

    Погода на сьогодні: 4 травня 2018 року на території України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря до +30. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За прогнозами українських синоптиків, на заході України без опадів, вдень від +26 до +29.

    На півночі температура повітря вдень від +25 до +30, у центральній частині від +26 до +29.

    На сході країни вдень від +25 до +28.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    В Україні сьогодні збережеться суха і тепла погода
    В Україні сьогодні збережеться суха і тепла погода

    У південних областях сухо, температура повітря від +28 до +30, у Криму до +28 і без опадів.

    Зазначимо, вихідні в Україні обіцяють бути сонячними і теплими, до +27 вдень і до +16 вночі тепла.

    У той же час синоптики не виключають, що в суботу, 5 травня, дещо похолодає на північному сході.

    У столиці сьогодні вдень від +28 до +30, вночі від +15 до +17. Вітер східний, 5-10 м/с, вночі та вдень у Києві без опадів.

    Читайте також
    вихідні прогноз погоди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ