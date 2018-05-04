В Україні сьогодні збережеться суха і тепла погода
- Сьогодні, 08:11
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У Києві вдень від +28 до +30
Погода на сьогодні: 4 травня 2018 року на території України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря до +30. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
За прогнозами українських синоптиків, на заході України без опадів, вдень від +26 до +29.
На півночі температура повітря вдень від +25 до +30, у центральній частині від +26 до +29.
На сході країни вдень від +25 до +28.
У південних областях сухо, температура повітря від +28 до +30, у Криму до +28 і без опадів.
Зазначимо, вихідні в Україні обіцяють бути сонячними і теплими, до +27 вдень і до +16 вночі тепла.
У той же час синоптики не виключають, що в суботу, 5 травня, дещо похолодає на північному сході.
У столиці сьогодні вдень від +28 до +30, вночі від +15 до +17. Вітер східний, 5-10 м/с, вночі та вдень у Києві без опадів.