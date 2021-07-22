В Україні стало більше щасливих людей – філософиня (відео)

Більшість кажуть, що вони живуть краще, ніж їхні батьки

За останні 10 років українці почали більше пишатися своєю країною

За останні 10 років на 20% зросла кількість українців, які пишаються своїм громадянством. Сьогодні їх понад 80%.

Про це розповіла філософиня, академічна директорка Единбурзької бізнес-школи в Україні Наталія Кривда в програмі «БОЧКА.Розмова по-українськи».

За результатами Світового дослідження цінностей за 2020 рік, українці стали більш економічно незалежними. Зросла кількість людей за останні 10 років, які відповідають ствердно на питання, чи стали ви жити краще фінансово.

«І більшість кажуть, що вони живуть краще, ніж їхні батьки. Також за цей час стало на 10% більше щасливих людей», – розповідає філософиня.

Однак, за словами Наталії Кривди, в Україні погіршився гендерний баланс.

«Збільшилась кількість людей, які вважають, що вища університетська освіта для хлопчиків важливіша ніж для дівчат. Ця цифра мене просто вбиває. Ми стали толерантніші до людей із ВІЛ, представників різних гендерних і статевих орієнтацій. Але гірше ставимося до людей іншої мови й національності. Це бентежить. Зростання ксенофобії спостерігається в усьому світі. Роздаючи роботу, наприклад, надаємо перевагу своїм», – пояснює Кривда.

На її думку, знаючи ці тренди, держава може вибудовувати стратегію культурної та гуманітарної політики.

«Важливою частиною дослідження є порівняльні таблиці, де знаходиться Україна, з ким себе варто порівнювати. Чомусь ми завжди дивимося на Польщу. А варто дивитися на західних слов'ян, на Болгарію, частково на Грецію, Румунію. Ми у значній кількості досліджень саме в цій групі», – додає філософиня.

Нагадаємо, нещодавно писали про вбивці радості. Як українцям припинити нити та стати щасливими?

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