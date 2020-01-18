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    Суспільство

    Стало відомо, що найбільше цікавило українців у Вікіпедії протягом 2019 року

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    Стало відомо, що найбільше цікавило українців у Вікіпедії протягом 2019 року

    Лідерами пошукових запитів продовжували лишатися «Україна» та «Тарас Григорович Шевченко»

    У 2019 році користувачі української Вікіпедії найчастіше зверталися до статті «Перехід церковних громад до ПЦУ» – вона набрала понад мільйон переглядів.

    Це рекордна кількість переглядів для стате́й української Вікіпедії, раніше позначку в один мільйон за рік не долала жодна стаття. Про це повідомляє пресслужба «Вікімедіа Україна».

    Торік, як і минулі 10 років поспіль, лідерами пошукових запитів у Вільній електронній енциклопедії продовжували лишатися «Україна» та «Тарас Григорович Шевченко».

    Завдяки президентським і парламентським виборам у 2019 році до списку найпопулярніших увійшло значно більше стате́й про політиків, ніж позаторік. Зокрема, статтю про Володимира Зеленського переглянули 850 тис. разів, про Петра Порошенка – 421 тис., про Дмитра Разумкова – 221 тис., про Олексія Гончарука – 212 тис.

    25 найпопулярніших Вікі-стате́й за 2019 рік:

    • Перехід церковних громад до ПЦУ
    • Зеленський Володимир Олександрович
    • Україна
    • Вибори президента України 2019
    • Шевченко Тарас Григорович
    • Порошенко Петро Олексійович
    • Київ
    • Друга світова війна
    • Чорнобильська катастрофа
    • Франко Іван Якович
    • Перша світова війна
    • Леся Українка
    • Сполучені Штати Америки
    • Список українських жіночих імен
    • Німеччина
    • Європейський Союз
    • Львів
    • Велика Британія
    • YouTube
    • Київська Русь
    • Білки
    • Голодомор в Україні (1932-1933)
    • Богдан Хмельницький
    • Список українських чоловічих імен
    • Польща
    Україномовний розділ Вікіпедії наразі налічує понад 970 тис. стате́й.
    Минулоріч Вікіпедія ввійшла у топ-15 найпопулярніших сайтів України й посіла першу сходинку за популярністю серед некомерційних ресурсів.

    Нагадаємо, у Туреччині відкрили доступ до «Вікіпедії» після майже трирічного блокування.

    Як повідомлялося, співзасновник Вікіпедії створив нову соцмережу.

    освіта Україна
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