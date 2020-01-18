Стало відомо, що найбільше цікавило українців у Вікіпедії протягом 2019 року



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Лідерами пошукових запитів продовжували лишатися «Україна» та «Тарас Григорович Шевченко»

У 2019 році користувачі української Вікіпедії найчастіше зверталися до статті «Перехід церковних громад до ПЦУ» – вона набрала понад мільйон переглядів.

Це рекордна кількість переглядів для стате́й української Вікіпедії, раніше позначку в один мільйон за рік не долала жодна стаття. Про це повідомляє пресслужба «Вікімедіа Україна».

Торік, як і минулі 10 років поспіль, лідерами пошукових запитів у Вільній електронній енциклопедії продовжували лишатися «Україна» та «Тарас Григорович Шевченко».

Завдяки президентським і парламентським виборам у 2019 році до списку найпопулярніших увійшло значно більше стате́й про політиків, ніж позаторік. Зокрема, статтю про Володимира Зеленського переглянули 850 тис. разів, про Петра Порошенка – 421 тис., про Дмитра Разумкова – 221 тис., про Олексія Гончарука – 212 тис.

25 найпопулярніших Вікі-стате́й за 2019 рік:

Перехід церковних громад до ПЦУ

Зеленський Володимир Олександрович

Україна

Вибори президента України 2019

Шевченко Тарас Григорович

Порошенко Петро Олексійович

Київ

Друга світова війна

Чорнобильська катастрофа

Франко Іван Якович

Перша світова війна

Леся Українка

Сполучені Штати Америки

Список українських жіночих імен

Німеччина

Європейський Союз

Львів

Велика Британія

YouTube

Київська Русь

Білки

Голодомор в Україні (1932-1933)

Богдан Хмельницький

Список українських чоловічих імен

Польща

Україномовний розділ Вікіпедії наразі налічує понад 970 тис. стате́й.

Минулоріч Вікіпедія ввійшла у топ-15 найпопулярніших сайтів України й посіла першу сходинку за популярністю серед некомерційних ресурсів.

Нагадаємо, у Туреччині відкрили доступ до «Вікіпедії» після майже трирічного блокування.

Як повідомлялося, співзасновник Вікіпедії створив нову соцмережу.