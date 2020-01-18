Стало відомо, що найбільше цікавило українців у Вікіпедії протягом 2019 року
Лідерами пошукових запитів продовжували лишатися «Україна» та «Тарас Григорович Шевченко»
У 2019 році користувачі української Вікіпедії найчастіше зверталися до статті «Перехід церковних громад до ПЦУ» – вона набрала понад мільйон переглядів.
Це рекордна кількість переглядів для стате́й української Вікіпедії, раніше позначку в один мільйон за рік не долала жодна стаття. Про це повідомляє пресслужба «Вікімедіа Україна».
Торік, як і минулі 10 років поспіль, лідерами пошукових запитів у Вільній електронній енциклопедії продовжували лишатися «Україна» та «Тарас Григорович Шевченко».
Завдяки президентським і парламентським виборам у 2019 році до списку найпопулярніших увійшло значно більше стате́й про політиків, ніж позаторік. Зокрема, статтю про Володимира Зеленського переглянули 850 тис. разів, про Петра Порошенка – 421 тис., про Дмитра Разумкова – 221 тис., про Олексія Гончарука – 212 тис.
25 найпопулярніших Вікі-стате́й за 2019 рік:
- Перехід церковних громад до ПЦУ
- Зеленський Володимир Олександрович
- Україна
- Вибори президента України 2019
- Шевченко Тарас Григорович
- Порошенко Петро Олексійович
- Київ
- Друга світова війна
- Чорнобильська катастрофа
- Франко Іван Якович
- Перша світова війна
- Леся Українка
- Сполучені Штати Америки
- Список українських жіночих імен
- Німеччина
- Європейський Союз
- Львів
- Велика Британія
- YouTube
- Київська Русь
- Білки
- Голодомор в Україні (1932-1933)
- Богдан Хмельницький
- Список українських чоловічих імен
- Польща
Нагадаємо, у Туреччині відкрили доступ до «Вікіпедії» після майже трирічного блокування.
Як повідомлялося, співзасновник Вікіпедії створив нову соцмережу.