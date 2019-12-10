Зеленський озвучив «червоні лінії», які не перетне як президент України



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Володимир Зеленський відзначив позитивність розблокування «нормандського формату», водночас окреслив певні «червоні лінії», які не перетне як президент України Фото: ЕРА

За словами Зеленського, українці мають заслужене право не вірити словам та обіцянкам

Президент Володимир Зеленський на брифінгу лідерів Нормандської четвірки у Парижі заявив, що Україна ніколи не поступиться своїми територіями.

Зеленський відзначив позитивність розблокування «нормандського формату», водночас окреслив певні «червоні лінії», які не перетне як президент України.

«Хочу окреслити ряд принципів, які я ніколи не порушу як президент України, і з якими ніколи не погодиться, звісно, український народ.

Перше – це неможливість федералізації. Україна – унітарна держава, це незмінна стаття її Конституції та непорушний принцип існування держави.

Друге – неможливість будь-кого вчиняти будь-який вплив на вектор руху та розвитку України, яка є незалежною, самостійною, демократичною державою, вектор розвитку якої обиратиме виключно її народ.

Третє – неможливість компромісів з врегулювання ситуації на Сході України через поступки територіями в межах міжнародно визначених кордонів. Для кожного українця і Донбас і Крим – це Україна», - заявив глава держави.

Він також додав, що українці мають заслужене право не вірити словам та обіцянкам.

«Ми маємо чітке розуміння, що лише конкретні дії будуть підтвердженням готовності усіх до забезпечення миру. Ми зі свого боку готові до виконання домовленостей, але це дорога з двостороннім рухом», - пояснив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський виступив на підсумковій пресконференції лідерів Нормандської четвірки.

Він розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити. Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що були досягнуті пункти про розмежування, розширення мандати ОБСЄ та рішення про проведення наступної зустрічі.

Президент Франції Еммануель Макрон задоволений зустріччю лідерів «нормандського формату» у Парижі 9 грудня.