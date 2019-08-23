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    Суспільство

    74% українців щасливі, що народилися в Україні – дослідження

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    У різних країнах ЄС загалом хотіли б народитися 4% опитаних - 74% українців щасливі, що народилися в Україні – дослідження
    У різних країнах ЄС загалом хотіли б народитися 4% опитаних

    У 2018 році показник тих, хто маючи можливість обирати, все одно обрав би місцем народження Україну становив 65%

    74% українців у віці старше 16 років заявили, що якби в них була можливість вибрати країну, в якій народитися, то вони обрали б Україну.

    Такі результатами щомісячного опитування оприлюднив Омнібус Info Sapiens у липні 2019.

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    Зазначається, що це показник зріс у порівнянні з попередніми роками (65% - в 2018 р., 68% - в 2014 р.).
    «У різних країнах ЄС загалом хотіли б народитися 4% опитаних, що набагато менше в порівнянні з 2018 та 2014 роками. Кількість бажаючих народитися в США або Канаді в 2019 р. також зменшилася. Росію як країну народження обрали б 1% респондентів, а 15% респондентів не змогли дати відповідь на це питання», - повідомляють соціологи.

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    Вибірка Омнібусу складає 1000 осіб віком від 16 років. Вибірка репрезентативна за статтю, віком, областю проживання й розміром населеного пункту. З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

    Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,2%. Польовий етап даної хвилі Омнібусу проводився 05-22 липня 2019 року.

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