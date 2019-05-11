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    В Україні стрімко зростає попит на кредити

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    В Україні стрімко зростає попит на кредити

    Національний банк зберігає незмінними очікування щодо зростання чистого гривневого кредитування фізичних осіб на рівні понад 30% р/р у 2019 році

    У січні – березні 2019 року кредитування фізичних осіб зросло на 5,8% за квартал та на 34,4% рік до року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

    «У І кварталі продовжило зростати кредитування фізичних осіб: на 5,8% за квартал та на 34,4% рік до року. Як і раніше, приватні банки кредитували населення найактивніше. При цьому, масштаб доларизації роздрібних кредитів знизився до 29,2%», - йдеться в повідомленні.

    У січні-березні чисті (тобто без урахування резервів) гривневі кредити бізнесу зменшилися на 4,6%, якщо порівняти з початком року. Це пов’язано з сезонним скороченням портфеля кредитів державним компаніям та дочірнім компаніям міжнародних корпорацій, які переважно погашали взяті раніше кредити. У річному ж обчисленні гривневий корпоративний портфель збільшився на 4,5%.

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    Частка непрацюючих кредитів знизилась на 1,1 в.п. до 51,7% завдяки зростанню портфеля роздрібних кредитів та проведенню значної фінансової реструктуризації Укрексімбанком. Якість кредитного портфеля в минулому кварталі покращувалася в усіх групах банків, крім банків з російським капіталом.

    Національний банк зберігає незмінними очікування по зростанню чистого гривневого кредитування фізичних осіб на рівні понад 30% р/р у 2019 році. Беручи до уваги таке стрімке зростання портфеля, Національний банк проведе оцінювання пов’язаних з цим ризиків. На основі отриманих результатів буде ухвалено рішення про доцільність запровадження жорсткіших стандартів оцінювання якості таких кредитів банками.

    Зазначимо, кредитний портфель банків у національній валюті за 2018 рік зріс на 8,1% - до 616 млрд грн. Найактивніше у минулому році банки розвивали споживче кредитування. Завдяки цьому портфель гривневих кредитів населенню за минулий рік зріс на 31,4%, до 135,4 млрд грн, перевищивши обсяг портфелю у докризовий період.

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