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    Економіка та фінанси

    Нацбанк звільнив торговців цінних паперів від необхідності отримувати валютні ліцензії

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    Нацбанк звільнив торговців цінних паперів від необхідності отримувати валютні ліцензії

    Процедуру отримання ліцензій для страхових компаній зі страхування життя також суттєво спростили

    Національний банк України запровадив нові валютні послаблення. Так, торговцям цінними паперами відтепер не потрібно отримувати валютні ліцензії. Процедуру отримання ліцензій для страхових компаній зі страхування життя також суттєво спростили.

    Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

    В Нацбанку вважають, що купівля та продаж цінних паперів не є валютними операціями. Всі розрахунки за такими операціями проводитиме банк, який і так має валютну ліцензію. Всі чинні валютні ліцензії, які мають торговці цінними паперами, скасують.

    «Для страхових компаній, які займаються страхуванням життя і розраховуються за договорами в іноземній валюті, будуть діяти ліберальніші вимоги до капіталу для отримання ліцензії на валютні операції», — зазначають в НБУ.

    Зокрема, НБУ послабив вимоги до капіталу лайфових страхових компаній з 300 мільйонів гривень до 45 мільйонів гривень.

    Водночас такі страхові компанії повинні подавати до регулятора фондового ринку щоквартальні звіти про структуру своїх активів.

    Національний банк валютні операції
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