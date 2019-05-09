Нацбанк звільнив торговців цінних паперів від необхідності отримувати валютні ліцензії

Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

В Нацбанку вважають, що купівля та продаж цінних паперів не є валютними операціями. Всі розрахунки за такими операціями проводитиме банк, який і так має валютну ліцензію. Всі чинні валютні ліцензії, які мають торговці цінними паперами, скасують.

«Для страхових компаній, які займаються страхуванням життя і розраховуються за договорами в іноземній валюті, будуть діяти ліберальніші вимоги до капіталу для отримання ліцензії на валютні операції», — зазначають в НБУ.

Зокрема, НБУ послабив вимоги до капіталу лайфових страхових компаній з 300 мільйонів гривень до 45 мільйонів гривень.

Водночас такі страхові компанії повинні подавати до регулятора фондового ринку щоквартальні звіти про структуру своїх активів.